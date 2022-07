World Games, ritmica: Sofia Raffaeli fa doppio argento in pedana

Birmingham – Si sono svolte le prime qualifiche e finali di specialità (non previste nei Giochi Olimpici) a cerchio e palla durante i World Games 2022.

Per l’Italia della ritmica, iscritto alla competizione l’ormai rodato duetto formato da Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), inserite entrambe nel gruppo B. La gara è iniziata alle 21.00 (ora italiana) con le qualifiche al cerchio.

Buone le prestazioni delle nostre azzurre. L’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, con 33.950, si è qualificata per la finale con il terzo miglior punteggio, mentre il 30.750 dell’aviere dell’Aeronautica Militare la piazza in nona posizione non permettendole l’accesso alla finale per pochi centesimi e rimanendo prima riserva. Durante la finale, andata in scena dopo qualche ora, la campionessa europea al cerchio ha fatto scintille con un esercizio pulito e un punteggio di 34.350 che le fa conquistare un argento dietro alla bulgara Boryana Kaleyn, oro con 34.400.

Il bronzo invece è andato all’ungherese Fanni Pigniczki a quota 33.650. Anche alla palla le due italiane non disattendono le aspettative centrando entrambe la finale: la Raffaeli, con il secondo miglior punteggio (33.600) e la Baldassarri con il quarto (32.000). É proprio Milena ad aprire la finale, un’esecuzione molto sicura, giudicata con un 31.450, non le permette però di salire sul podio statunitense e deve accontentarsi della 4ª posizione. Raffaeli, invece, ha portato sulla pedana della Legacy Arena di Birminghamuna routine magistrale che l’ha proiettata fin subito al secondo posto della classifica con 33.550 e le ha assicurato la sua seconda medaglia d’argento di giornata. In prima posizione l’Israeliana Daria Atamanov con 34.900 mentre al terzo posto sempre l’ungherese Fanni Pigniczki con il personale di 32.550.

Appuntamento alle 21.00 (ora italiana) per le qualifiche a clavette e nastro e, subito dopo, le finali di specialità.

(foto@SimoneFerraro/Fgi)

