Bimbo sviene in pieno centro a Roma: a salvarlo sono gli agenti di Polizia

Roma – Durante un servizio legato alle attività di ordine pubblico, in zona Piazza della Repubblica, due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati avvicinati da un uomo straniero in forte stato di agitazione che, urlando, attirava la loro attenzione. Tra le braccia l’uomo stringeva un bimbo di 4 anni privo di sensi. Immediatamente i poliziotti si sono adoperati allertando i soccorsi sanitari, ma contemporaneamente hanno prestato le prime cure, praticando, viste le condizioni critiche, la manovra di rianimazione cardiopolmonare, a seguito della quale il bimbo ha ripreso coscienza. Il piccolo poi è stato trasportato al Policlinico Umberto I reparto pediatrico per tutti gli accertamenti necessari.

