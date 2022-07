Fiumicino – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino.

Le verifiche dei Carabinieri si sono concentrate presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, dove, negli ultimi giorni, è sempre maggiore la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l’estate.

Foto 2 di 2



E proprio tra la folla di passeggeri in cerca di un trasporto per il centro città che i Carabinieri hanno sorpreso 5 persone mentre procacciavano clienti, offrendo servizi di NCC senza averne titolo, contendendosi i turisti con gli altri servizi di trasporto, stazionando davanti ai Terminal.

Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 10.320 euro.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

