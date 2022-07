Fiumicino, Catini e Onorati: “Ancora confusione sulle concessioni demaniali. La nostra costa merita di più”

Fiumicino – “Viviamo in luoghi incantevoli, il nostro mare e i tramonti sono uno spettacolo indiscusso, 24 chilometri di costa pieni di vita: la pineta monumentale con il pinolo doc, la tellina con le sue sagre, gli agriturismi e la ristorazione che contribuiscono a creare quell’atmosfera ideale per trascorrere bene il proprio tempo libero. Purtroppo, constatiamo uno stato di abbandono di questi luoghi dove manca l’organizzazione e il funzionamento dei servizi atti ad accogliere tanta gente che fugge dalla capitale. Nei fine settimana assistiamo ad interminabili code e alle giuste lamentele dei residenti che restano intrappolati nelle loro case”. Così, in una nota stampa, Massimiliano Catini e Giovanna Onorati, esponenti di Azione Fiumicino.

“Abbiamo circa 115 concessioni turistico ricreative demaniali, – spiegano Catini e Onorati – scadute il 31 dicembre 2020, che dovrebbero essere state rinnovate o tolte. In 10 anni di questa Amministrazione, è triste constatare che nulla o poco è stato fatto. Il litorale lo fanno soprattutto le strutture di ricezione turistica che dovrebbero essere in regola per poter creare nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro, dignitosamente retribuiti, finalizzati al miglioramento dei servizi per residenti e turisti. Da tutto questo emerge l’assoluta mancanza di progettualità che dovrebbe, invece, consentire uno sviluppo omogeno e all’altezza della città di Fiumicino proprio per la sua vocazione naturale. Lo scarico di responsabilità a tutti i livelli è palese. Tra l’altro non si comprende perché dai controlli effettuati dall’Amministrazione in questi ultimi tempi, solo 30 concessioni demaniali siano state ritenute idonee e per tale idoneità siano stati richiesti documenti atti a sostenerne la credibilità.

“Ci sembra ridicolo chiedere a chi di fatto è in regola ulteriore documentazione, forse questa doveva e dovrebbe essere prodotta a monte da chi effettua lavori di manutenzione o allargamento della propria struttura. Questa confusione – concludono – non fa altro che confermare l’incapacità di un’Amministrazione che sembra abbia fatto del ‘continuiamo l’opera’ il suo slogan elettorale”.

