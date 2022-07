Doppia inaugurazione ieri mattina per rilanciare il punto nascita del San Paolo di Civitavecchia e i servizi dei consultori di Cerveteri e Ladispoli che, con il restyling, si sono arricchiti di nuovi servizi.

Alle due cerimonie hanno partecipato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena Gubetti (Cerveteri) e Alessandro Grando (Ladispoli) e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo unitario che le diverse istituzioni hanno portato avanti per la creazione di un luogo dove si incontra offerta sanitaria e sociale. Ambulatorio per gestanti il sabato mattina con la possibilità di fare ecografie, laboratorio analisi dedicato alle donne in gravidanza, servizi di accoglienza alle donne straniere con mediatori culturali.

“Una rete accogliente e tecnologicamente avanzata – ha commentato l’Assessore, Alessio D’Amato – ma soprattutto sicura. Alle donne dico venite qui perché questo è un percorso sicuro, gratuito ed è un errore non usufruire di questi servizi che conducono verso il Punto nascita del San Paolo di Civitavecchia”.

“Sono felice di poter inaugurare queste due strutture che sono un luogo di accoglienza per tutta la famiglia e per gli utenti di tutte le età, bambini, adolescenti e adulti”, ha commentato il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga. Soddisfazione per il restyling e il potenziamento dei servizi, è stata espressa anche dai due sindaci del territorio, Elena Gubetti di Ladispoli e Alessandro Grando di Cerveteri.

Con l’occasione è stato presentato il nuovo software, Percorso Nascita 4.0, che la ASL Roma 4 ha ideato per le donne in gravidanza. “A breve sarà anche un’App – ha annunciato Cristina Matranga – le donne che si rivolgono ai nostri consultori avranno un aiuto in più per tenere sotto controllo visite, esami e parametri. Il tutto a portata di click”.

“Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dei nuovi servizi dei consultori di Cerveteri e Ladispoli, che – ha dichiarato la consigliera regionale Marietta Tidei – prevedono un ambulatorio ginecologico, nel quale ogni sabato saranno presenti i professionisti di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo, uno per i prelievi e un punto di ascolto con i mediatori culturali.

A questi si aggiunge la nuova, utilissima, piattaforma digitale ‘Percorso nascita 4.0’, uno strumento che l’Asl Roma 4 mette a disposizione delle donne incinte che si rivolgono ai consultori dell’area e che le accompagnerà per tutto il periodo della gravidanza.

Si tratta di un passo avanti importante per investire rispetto al calo di natalità dell’ultimo decennio, combattere le disuguaglianze e avvicinare i servizi ai territori.

Grazie all’impegno dell’assessore Alessio D’Amato, la direttrice generale Cristina Matranga e la responsabile consultori Elena Gelmini, la Regione Lazio prosegue con impegno e risultati concreti a essere sempre più vicina ai bisogni delle donne”.

