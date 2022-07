Ladispoli, nuovi orari di apertura per la Biblioteca “Peppino Impastato”: ecco quali

Ladispoli – “L’Amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, nel mese di agosto modificherà l’orario di apertura e chiusura”. E’ quanto si legge in una nota stampa del Comune di Ladispoli.

I nuovi orari

Da lunedì 1 a venerdì 5 agosto apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

Da lunedì 8 a venerdì 19 agosto chiusura del servizio al pubblico;

Da lunedì 22 a venerdì 26 agosto apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

