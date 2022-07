Mattarella respinge le dimissioni di Draghi e rinvia il Premier alla Camere

Roma – Dopo l’annuncio delle dimissioni al Consiglio dei Ministri (leggi qui), come di consuetudine in questa occasione, Mario Draghi è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato. Dimissioni che Mattarella ha respinto: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica”, si legge in un comunicato del Colle. Mattarella dunque rinvia il Premier alle Camere per parlamentarizzazione della crisi di governo. Draghi parlerà mercoledì 20 al Parlamento.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.