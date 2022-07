Movida fino a tarda notte a Passoscuro, Calandra: “L’assenza di ordine pubblico non è più tollerabile”

Fiumicino – “Movida fino a tarda notte e assenza di ordine pubblico: questa la situazione che da qualche anno a questa parte sta vivendo Passoscuro, dove è aumentato sensibilmente il flusso di turisti diretti ai locali che la sera fanno “eventi” sulla spiaggia”. A dichiararlo, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino.

“Fino a notte fonda, infatti, assistiamo al deflusso di un gran numero di avventori, – spiega il Vicecommissario – che dopo aver passato la serata nei locali, si intrattengono per le vie del paese, spesso inebriati dall’alcol, creando problemi di ordine pubblico e di disturbo della quiete notturna. I cittadini sono stanchi di non poter dormire o di non poter trascorrere serenamente una serata in casa a causa degli schiamazzi provenienti dalla movida”.

“L’assenza di controlli non è più tollerabile – conclude Calandra -. Per questo chiediamo al Sindaco ed alle forze dell’ordine competenti di intensificare i controlli, soprattutto la sera e la notte, nonché nel weekend”.

