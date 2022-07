Paura a Latina, impugna una pistola in piazza e aggredisce la Polizia con un amico

Latina – Durante la scorsa notte il personale della Squadra volante della Polizia di Stato-Questura di Latina è intervenuto in piazzale dell’Ambrosia, dove era stata segnalata la presenza di una persona armata di pistola . Sul posto, le due pattuglie intervenute hanno iniziato una perlustrazione della zona, riuscendo a rintracciare un uomo che corrispondeva alle descrizioni forni alla Centrale Operativa della Questura, il quale effettivamente brandiva una pistola mentre si trovava in compagnia di una seconda persona.

L’uomo è stato immediatamente disarmato dai poliziotti, ma con la complicità dell’amico entrambi hanno tentato di opporre ferma resistenza agli agenti colpendoli ripetutamente, minacciandoli di future ritorsioni nei loro confronti, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire, su uno dei due fermati, un caricatore ed un colpo a salve, mentre in un’aiuola poco distante gli operatori di polizia trovavano la scatola dell’arma con all’interno 46 munizioni 8mm a salve. I successivi accertamenti sull’arma, infatti, hanno permesso di verificare che la stessa era una pistola a salve.

Gli stessi, entrambi 24enni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

