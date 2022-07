Anzio, quattro giornate ecologiche per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti

Anzio – Sabato 23 luglio a Piazza Roma – Villa Claudia, domenica 24 luglio nell’area del mercato settimanale di Anzio Colonia, sabato 30 luglio a Piazzale Antium ad Anzio Due e domenica 31 luglio in Via delle Boungaville a Lavinio mare: sono quattro le giornate ecologiche della Città di Anzio, dedicate alle famiglie del territorio, programmate dall’Amministrazione De Angelis e dall’azienda Ambiente Energia e Territorio, per dare impulso alla raccolta differenziata, in continuo e considerevole miglioramento.

Nelle quattro giornate ecologiche, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, i cittadini ed i villeggianti potranno conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, come mobili, materassi, ecc. Sul posto il personale dell’AET sarà a disposizione della cittadinanza.

Inoltre, anche durante la stagione estiva, è in corso il servizio a cadenza quindicinale di raccolta porta a porta del verde e delle potature, in base al calendario “segui il colore della tua zona”. Per ulteriori informazioni numero verde 800 959 344 e Junker app.

