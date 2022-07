Bimba di 9 anni in crisi respiratoria: volo militare da Cagliari a Fiumicino per salvarle la vita

Fiumicino – E’ stata trasportata d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro, nella tarda serata di ieri.

Una bimba di 9 anni di Cagliari positiva al Covid, a causa di una grave insufficienza respiratoria è stata trasferita con un volo dell’Aeronautica militare dalla Sardegna a Fiumicino. Ad attivare l’aereo militare per effettuare il trasporto d’urgenza è stata la Prefettura di Cagliari.

L’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri sera, 14 luglio, la piccola è stata caricata a bordo del C-130J della 46esima Brigata aerea di Pisa.

Durante tutto il viaggio la bambina, accompagnata da uno dei due genitori, è stata assistita nella respirazione dal personale medico. Una corsa contro il tempo per affidare la piccola nel minor tempo possibile alle cure dei sanitari del presidio ospedaliero che si trova a Fiumicino.

Attualmente ricoverata nel nosocomio di Palidoro la bambina è in prognosi riservata, le sue condizioni restano gravi.

