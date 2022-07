Calcio Serie B, varato il calendario delle partite: si parte il 13 agosto

Milano – Prima giornata il 13 agosto (con anticipi il 12), ultima il 19 maggio.

Sta per nascere la nuova Serie B, quella di squadre grandi firme: stasera a Reggio Calabria il primo atto ufficiale della nuova stagione sportiva della Serie BKT 2022/23, Dalle 20.30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” con diretta sulle piattaforme dei tre broadcaster ufficiali, Sky, Dazn e Helbiz Live, e sui Canali You Tube di Reggina 1914 e Dazn, si definisce il calendario.

La novantunesima edizione della B partirà sabato 13 agosto con anticipo venerdì 12 agosto. Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Ultima giornata, venerdì 19 maggio 2023. La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e ci sarà il boxing day del 26 dicembre che corrisponderà alla 19° giornata, l’ultima del girone di andata. La Serie BKT ha deciso di giocare durante i mondiali in Qatar per valorizzare il proprio prodotto e stare vicino ai tifosi italiani.

Diversi i criteri decisi per la compilazione del calendario: Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della passata stagione non possono incontrarsi nel primo turno della prossima; stesso criterio per l’ultima. Di “stagione spettacolare e combattuta oltre che arricchita di piazze dalla grandissima storia sportiva” ha parlato nei giorni scorsi il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata. (Ansa)

