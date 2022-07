Criticità all’ospedale Grassi: il X Municipio convoca un Consiglio straordinario con la Asl

Ostia – “In Consiglio Municipale abbiamo discusso una mozione sulle criticità dell’ospedale G.B. Grassi.

Per storie personali e per visione politica, siamo da sempre consapevoli delle relative necessità ed impegnati per l’adeguamento del numero dei posti letto (del tutto insufficienti per la popolazione di riferimento) e per l’implementazione del personale della struttura, al quale va garantita la massima tutela”.

Così, in una nota, il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, che spiega: “Riteniamo fondamentale, e ci stiamo lavorando su ogni fronte, ricostruire la relazione tra i cittadini utenti e un modello di assistenza, dalla prevenzione alle dimissioni protette. Non si tratta quindi di assumere impegni generici, pertanto abbiamo deciso di convocare con massima urgenza un consiglio straordinario con la presenza della Asl Roma 3 per affrontare, con un’azione utile e finalizzata, queste criticità. Monitoreremo inoltre i progetti già in essere con fondi stanziati per la riorganizzazione della rete ospedaliera e la medicina territoriale e l’acquisizione di nuove apparecchiature elettromedicali e di alta diagnostica”.

