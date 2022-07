Emergenza Passoscuro, Baccini: “Una località abbandonata a se stessa”

Fiumicino – “Degrado, violenza, abbandono…Questa la fotografia di Passoscuro: una delle località che fa parte dei 24 Km di costa del Comune di Fiumicino, ma che è diventata ormai una zona sempre più abbandonata a se stessa”. A denunciarlo è il leader dell’opposizione di Fiumicino, Mario Baccini, che accende un faro su quanto stanno vivendo i residenti, soprattutto nel periodo estivo.

“Passoscuro – spiega Baccini – è isolata e insicura: i fine settimana sono un incubo per i residenti e si trasformano in un vero e proprio far west a causa, sia dalla movida notturna, che dal parcheggio selvaggio. Eppure, si tratta di una delle località che versa nelle casse pubbliche, in termini di tasse e imposte, svariati milioni di euro l’anno. E’ naturale che ci si aspetti un proporzionale ritorno in termini di opere pubbliche e sicurezza. Ma questo puntualmente non accade: la gente ha cominciato a farsi giustizia da sola, basti pensare all’ultima rissa scoppiata qualche giorno fa, ed assistiamo ad un crescendo di violenza proprio perché i residenti non ce la fanno più…

L’assenza di una strategia sui parcheggi e sulla viabilità, il continuo aumento di atti di violenza su persone e cose, contribuiscono ad aumentare il senso di impotenza e rassegnazione dei cittadini residenti, chi si sentono abbandonati perché nessuno interviene, le Forze dell’Ordine sono sotto organico e i servizi sono carenti”.

“Quello che occorre, è intervenire subito con un piano di messa in sicurezza dell’intera località – conclude Baccini -. Bisogna mettere in atto azioni concrete, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. A seguito dei vari incontri fatti a Passoscuro, quello che emerge è che, se non si interviene tempestivamente, la situazione possa solo degenerare”.

