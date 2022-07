Il progetto “Territorio: tra sport e sapori d’estate” sbarca a Castel Fusano

Ostia – In uno scenario unico, illuminato da una luna di mezza estate, alla presenza di tante autorità politiche, imprenditoriali ed istituzionali del territorio, si è svolta la seconda serie di eventi di enogastronomia inserita nella manifestazione “Territorio: tra Sport e Sapori d’Estate”, che per l’occasione ha proposto una serie di incontri con degustazioni e promozione dei prodotti ittici e della campagna romana, che uniti alla birra e i vini locali, sono stati gli unici attori nella serata svoltasi al Birreria Tiber di Castel Fusano.

Molti i partecipanti all’evento culturale, tra cui i Presidenti municipali Mario Falconi di Ostia e Luca Bedoni per l’Eur. Tra loro, anche molti consiglieri di Roma Capitale e alcuni rappresentanti della Regione Lazio. Durante la serata si sono svolte degustazioni gratuite delle cantine vinicole della Valle del Canneto, del Cincinnato e del Capizucchi, oltre che dello stesso birrificio Tiber di Ostia.

“Un’iniziativa – ha dichiarato Mario Falconi, Presidente del Municipio di Ostia – che valorizza il nostro territorio, che insieme all’Eur rappresenta un unicum per storia e tradizione turistica”. Presente anche la Regione Lazio, con l’On. Laura Cartaginese, che ha ringraziato le Pro Loco di Ostia e dell’Eur e dichiarato: “Grazie ad iniziative come quella di oggi con una grande e sentita partecipazione. In questo modo, riusciamo a promuovere il territorio e le sue eccellenze anche in campo enogastronomico e ambientale”.

“Un connubio di eccellenze non solo di cibo e prodotti vinicoli, ma anche di identità, storia e cultura, che solo il territorio situato tra l’Eur e Ostia, può offrire”, ha dichiarato Piero Cucunato, consigliere all’Eur che ha partecipato insieme ad altri rappresentanti e consiglieri di Roma Capitale e sostenuto l’iniziativa.

“Tra eventi culturali e sportivi, il mare di Roma in questa iniziativa è sicuramente protagonista – ha dichiarato Antonio Ricci, Presidente della Pro Loco di Ostia e intervenuto insieme alle associazioni dell’EurTorrino99, l’Associazione Culturale Il Marforio e alla Pro Loco IX Municipio Eur.

“Un’iniziativa che continuerà con le serate evento nel mese di agosto – ha concluso Davide Bordoni -, per questo le Associazioni e le Pro Loco dei due Municipi hanno previsto la sua conclusione a settembre, con una serie di incontri di sport, cultura e musica, all’interno dei centri sportivi e dei parchi tra il IX Municipio dell’Eur e la zona di Ostia”.

