La musica di Motown per il secondo appuntamento di Fiumicino Legalità

Fiumicino – Sarà la musica degli anni 60 e 70 la protagonista del secondo appuntamento di “Fiumicino Legalità”, la musica come elemento di riscatto e strumento per raggiungere la pari dignità.

Lunedì 18 luglio, dalle ore 19, il Singita di Fregene ospita “Motown Soul Power” (Readaction Editrice Roma) libro del sociologo Fulvio D’Ascola, con video inediti e, a seguire, dj set e la musica soul della Tamla Motown.

Alla serata parteciperanno il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo.

“La musica di artisti come Stevie Wonder, Diana Ross, Marvin Gaye, sarà protagonista ed anima di questo nuovo appuntamento di Fiumicino Legalità – spiega Galluzzo -. Questi artisti, attraverso la loro musica e la loro arte, hanno contribuito a quel processo di integrazione necessario e ancora non completamente compiuto. È una storia di arte, di battaglie, di identità umane, di uguaglianza e democrazia”.

“Il libro – aggiunge – racconta la storia di un viaggio, iniziato da Detroit, di un gruppo di artisti neri che cercano di integrarsi nella società statunitense degli anni Settanto. Cantanti, musicisti, interpreti che arrivano dal ghetto e dall’ombra delle periferie e vengono catapultati sui palcoscenici di tutto il mondo. Pian piano, conquistato il successo, si ritroveranno vittime di un sistma di produzione musicale: Tamla Motown, la casa discografica di Berry Gordy che diffonde la Soul music nelle case di tutto il mondo, sarà la loro nascita e il loro destino”.

“Legalità è anche una società in grado di essere multiculturale e di crescere arricchendosi dalle differenze di tutti e di ognuno – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Fiumicino ha fatto di questo approccio un principio fondante che intendiamo perseguire. E la musica è strumento essenziale di contaminazione tra culture diverse che si confrontano saltando ciò che le unisce più di ciò che le divide. Ringrazio la delegata Galluzzo per l’invito a questo appuntamento e per l’impegno che mette nella sensibilizzazione su questi temi”.

