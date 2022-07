Manutenzione straordinaria ad Aranova, Severini: “Bene l’intervento su via Ovodda, ma che sia solo un inizio”

Fiumicino – “Finalmente dopo tanti, forse anche troppi anni sembra che stia per iniziare un percorso di sistemazione delle vie private, aperte al pubblico transito: siamo contenti della manutenzione straordinaria che verrà effettuata su via Ovodda ad Aranova (leggi qui), ma nel contempo, non dimentichiamo che quasi la totalità delle vie del territorio versano in condizioni critiche“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il nostro auspicio – prosegue il Capogruppo – è che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, con l’obiettivo di poter pian piano acquisire a patrimonio tutte le vie e rendere davvero migliore la vita dei cittadini di Aranova. Quello che dispiacerebbe di più, infatti, è se l’Amministrazione si fermasse solo a questo primo intervento, senza dare seguito alle altre richieste provenienti dal territorio. Se come si suol dire ‘chi ben comincia è a metà dell’opera’, mi aspetto che l’opera continui”.

“Non dimentichiamo, però, che certe scelte devono essere discusse e approfondite nelle Commissioni preposte. Ora che si discuta un cronoprogramma di interventi sul territorio, – conclude Severini – altrimenti resterebbe il dubbio sul criterio adottato per la scelta della via”.

