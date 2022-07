Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Ci aspettano giornate roventi con l’anticiclone africano, in prevalenza stabili e soleggiate fino al weekend ed anche nei giorni successivi. Tuttavia avremo anche a che fare con alcuni locali rovesci o temporali di calore che soprattutto tra venerdì e sabato potranno bagnare alcune aree dell’arco alpino. Non si tratterà di fenomeni importanti e intensi, assolutamente non in grado di contrastare il prolungato ed eccezionale periodo di siccità che sta vivendo il nostro Paese, in particolare le regioni settentrionali. Ma vediamo quando e dove giungeranno queste precipitazioni, favorite dal passaggio della coda di un fronte che lambendo le Alpi punterà verso i Balcani.

METEO VENERDI’ 15 LUGLIO. Qualche rovescio o temporale più organizzato è atteso sulle Alpi orientali dal pomeriggio, ed in particolare su Trentino, Alto Adige, Cadore, Prealpi venete, Carnia e Giulia, con gli ultimi fenomeni che nella notte potranno sconfinare alla pianura friulana, all’alta pianura veneta e localmente alla costa dell’Adriatico settentrionale.

VENERDI’: alta pressione salda sul Paese, pertanto ritroveremo condizioni assolate su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime in ulteriore lieve aumento e clima caldo specie nell’entroterra; massime di 36-38°C, con picchi locali di 39°C tra Valle del Tevere e Ternano. Valori minimi anch’essi in ascesa, specie in collina. Venti a regime di brezza a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso. In particolare, al Nord: Soleggiato al mattino. Dal pomeriggio qualche isolato temporale in arrivo sulle Alpi orientali. Nubi sparse altrove. Temperature in aumento, massime comprese tra 33 e 38. Al Centro: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con possibili annuvolamenti sull’Appennino settentrionale. Temperature in aumento, massime tra 33 e 36. Al Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato per l’intero arco della giornata su tutte le regioni. Temperature stazionarie, valori massimi comprese tra 29 e 33.

Nuova decisa espansione dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale, a favore di giornate con tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo isolata variabilità domenica confinata ai crinali appenninici, associata a locali e brevi spunti piovosi. Temperature massime in forte aumento, specie nell’entroterra; entro domenica previste punte di 36-37°C, con locali picchi di 38-39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo in ulteriore aumento (in particolare nei valori minimi e nell’afa serale) previsto nei giorni successivi (18-24 luglio).

