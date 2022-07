Nettuno, contro la siccità arrivano rubinetti e aperture a pulsante sulle fontanelle

Nettuno – L’Ufficio Manutenzione del Comune di Nettuno ha dato seguito all’ordinanza commissariale n.1 del 30/06/2022 con cui si dava disposizione di intervenire su tutte le fontanelle pubbliche per razionalizzare il consumo di acqua potabile vista la grave crisi idrica che sta interessando il nostro Paese. Aperture a pulsante e rubinetti a leva sono stati installati nelle seguenti fontanelle pubbliche:

1- Via dei Tinozzi

2- Giardini fronte scuola Italo Calvino

3- Via Monviso

4- Via Romana antica

5- Parco Palatucci

6- Piazza IX settembre (due fontanelle)

7- Vi Palmiro Togliatti

8- Via Santa Barbara

9- Piazza Garibaldi

10- Via Don Minzoni

11- Discesa Belvedere

12- Via della Resistenza Nettunese

13- Via Romana

14- Piazza San Giovanni

15- Via Santa Maria

Gli interventi di installazione di rubinetti a leva o a pulsante non sono stati eseguiti alle fontanelle situate in Piazza Colonna, e in piazza del Mercato in quanto risultano essere, per le loro caratteristiche architettoniche, “fontane storiche e artistiche”, e che un eventuale modifica dei prospetti dovrà necessariamente essere autorizzata dalla Sovrintendenza dei beni architettonici.

