Nettuno, occupazione arbitraria di suolo pubblico: in arrivo multe salate

Nettuno – Suolo pubblico. Nei prossimi giorni, con l’intensificarsi della presenza dei turisti, aumenteranno i controlli della Polizia locale nel centro, ed in particolare al borgo medievale. Saranno sanzionati gli esercenti che occuperanno spazi ulteriori a quelli concessi con multe e, se necessario, con la revoca delle concessioni.

Il Comune ha avviato un programma di revisione di tutte le concessioni, ormai risalenti nel tempo, prorogate annualmente e di aggiornamento dei criteri per il rilascio. Il piano prevede anche le demolizioni dei manufatti abusivi.

“Occorre ripensare alle modalità di concessione del suolo pubblico in modo da garantire ancor di più il giusto equilibrio tra i prioritari profili di sicurezza e gli interessi degli operatori economici – afferma il Commissario Strati – Non saranno tollerate occupazioni arbitrarie ed abusive del suolo pubblico che, oltre a deturpare angoli della città da salvaguardare, mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Confido nella collaborazione degli esercenti”.

