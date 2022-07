Ospedale Grassi, Picca: “L’aula approva la mozione della Lega sul potenziamento dei posti letto, ma Falconi se la intesta”

Ostia – “Da tempo come Lega ci occupiamo dell’Ospedale Grassi – tant’è che abbiamo chiesto anche un Consiglio straordinario – e delle emergenze della struttura in merito alla mancanza di personale e di posti letto. In particolare, proprio su quest’ultima tematica abbiamo presentato ieri in Consiglio municipale una mozione – successivamente approvata dall’Aula – per dotare il Grassi di ulteriori posti letto e più organico così come previsto dalla Regione Lazio”. È quanto dichiara in una nota stampa Monica Picca capogruppo della Lega nel Municipio X.

“Una mozione emendata dalla maggioranza con due punti – spiega il Capogruppo – uno di questi riguarda la richiesta di un consiglio straordinario (cosa che si può tranquillamente calendarizzare in capigruppo). Ho accettato per l’importanza della mia mozione e perché non mi interessa la becera strumentalizzazione della politica di Falconi ma ho a cuore i cittadino del X Municipio”.

Spiace che il presidente del Municipio X rivendichi questo atto come esclusivo lavoro della sua Giunta. Falconi ha perso un’occasione per dimostrare onestà intellettuale, e stupisce che invece di preoccuparsi dei problemi dei cittadini ci si preoccupi di intestarsi le battaglie fatte dall’opposizione”.

