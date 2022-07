Pomezia, sconti degli oneri per la ristrutturazione di edifici produttivi

Pomezia – Via libera della giunta alla delibera di riduzione degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione edilizia di edifici produttivi esistenti.

“Siamo l’unica amministrazione che in questi anni sta rivoluzionando il volto della città, trasformando gli ecomostri in spazi urbani da vivere. Questo provvedimento va proprio in questa direzione, incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo di suolo anche e soprattutto nei comprensori industriali – dichiara Adriano Zuccalà, Sindaco di Pomezia – L’ottica è quella della salvaguardia dell’esistente, privilegiandola rispetto alle nuove costruzioni sul territorio. La rigenerazione urbana passa anche e soprattutto da qui: dal fornire gli strumenti che premino chi si impegna per valorizzare e riqualificare edifici e strutture già realizzate in città”.

“Con questa riduzione degli oneri di urbanizzazione stimoliamo in maniera concreta l’attrattività del nostro territorio per le attività produttive, – aggiunge l’Assessore all’Urbanistica Luca Tovalieri – oltre a incentivare, con una misura certa e strutturale, l’attività edilizia sul patrimonio edilizio esistente finalizzata a recuperare gli edifici in disuso”.

Il contributo dovuto per costruzioni ed impianti industriali – artigianali – direzionali – residenze di servizio od assimilabili viene così rimodulato:

– Intervento di demolizione e ricostruzione riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione computati ai sensi della vigente tabella;

– Intervento di ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e ricostruzione) riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione computati ai sensi della vigente tabella.

