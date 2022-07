“Rise Up – Emergency Lab”: al via il campus giovanile a Montalto Marina

Montalto – “Sono passato a salutare e visitare il Campus giovanile di Emergency a Montalto marina che durerà fino al 27 luglio prossimo E’ stato uno degli ultimi atti ai quali ho lavorato come assessore alle politiche giovanili del nostro comune” – a parlare è l’assessore Giovanni Corona.

“Un progetto fantastico di risonanza nazionale: “Rise Up! – Emergency Lab” prevede infatti campi estivi che hanno attratto circa 150 giovani da tutta Italia, dai 18 ai 28 anni Saranno due settimane di approfondimenti sulla tematiche della guerra e dell’uguaglianza con numerosi workshop di scrittura creativa, teatro e mobile journalism.

Quando Emergency ci ha contattato insieme al l’allora Sindaco Sergio Caci non abbiamo esitato un momento ad aderire e patrocinare l’iniziativa. Oggi ho tenuto particolarmente a salutare i responsabili dell’associazione, tra i quali la dott.ssa Paola Feo responsabile nazionale dei volontari Emergency.

Un ringraziamento particolare va all’amico Maurizio Eleuteri e al Camping Pionier Etrusco che hanno ben allestito la location e ospiteranno questo importante campus che mette i giovani al centro delle attività sociali confrontandosi su tematiche di caratura internazionale.

Con la speranza che la manifestazione sia riproposta anche nei prossimi anni ringrazio di cuore tutti gli operatori e i volontari per la splendida organizzazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link