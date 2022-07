Tragliatella, è ufficiale: lo studio del medico di base riapre (temporaneamente) in parrocchia

Fiumicino – Come annunciato nei giorni scorsi (leggi qui), la consigliere Paola Magionesi, insieme a don Cleo e alla dottoressa Stocco, hanno effettuato un sopralluogo nei locali della parrocchia di San Francesco d’Assisi che il sacerdote ha gentilmente messo a disposizione per allestire lo studio medico in attesa che Arsial ristrutturi il vecchio locale”.

“Il sopralluogo è andato a buon fine e il locale indicato è stato giudicato idoneo dalla dottoressa Stocco – spiega il delegato del Sindaco per il Nord del territorio, Stefano Pontoni -. L’attesa, da parte degli abitanti di Tragliatella, è tanta. Al punto che ieri è stata l’occasione per la dottoressa di fare le prime visite e firmare le prime ricette”.

“Una soluzione temporanea, va ricordato – aggiunge Magionesi -, ma che si presta benissimo a rispondere alle esigenze della località che non poteva più attendere. Per questo ringraziamo Don Cleo per la disponibilità e la dottoressa Stocco che si è subito messa al lavoro”. “Dalla settimana prossima, lo studio funzionerà regolarmente – conclude Pontoni -: la dottoressa Stocco riceverà ogni giovedì dalle 14 alle 17”.

