“Un nuovo murales per Focene”, l’annuncio del presidente del Comitato cittadino

Fiumicino – “Siamo orgogliosi di informare che a breve sarà pronto un nuovo murales, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, che andrà ad aggiungersi a quelli già realizzati sulla spiaggia e nei locali esterni della scuola di Focene”. È quanto dice Emilio Sciesa, presidente del “Nuovo Comitato Cittadino Focene”.

“Ancora una volta – spiega Sciesa – si tratta di un progetto artistico a cielo aperto e condiviso, grazie al quale ci impegniamo a riqualificare un’area trascurata e a diffondere un messaggio a tema ambientale o educativo. Vorremmo stimolare una riflessione sul potere dell’arte di rigenerare e migliorare il mondo. Ci affidiamo al lavoro di artisti competenti cresciuti a Focene e per questo ancora più motivati. Questa ultima opera verrà realizzata sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari ‘La Madonnina’ e ‘Lido del Carabiniere’.

Ci siamo rivolti al Comune di Fiumicino per farci accordare i permessi necessari alla realizzazione dell’opera. Inoltre ci è stato dato l’aiuto necessario per il risanamento del muro, da noi poi imbiancato insieme ai gentili dipendenti di Pronto Decoro. Un ringraziamento speciale va al Comando Generale Provinciale dei Carabinieri.

Intanto procede la campagna di raccolta fondi per portare a compimento il progetto. Non ci maltrattate se chiediamo un’offerta a questo scopo. Siate generosi!”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link