World Games, football americano: l’Italia è argento contro gli Stati Uniti

Birmingham – Un sogno ugualmente realizzato ai World Games in svolgimento a Birmingham. Gli azzurri del football americano hanno disputato una grande finale da leggenda con gli Stati Uniti padroni della disciplina per cultura e tradizione, mettendo al collo uno storico argento.

Nella notte scorsa gli azzurri guidati da coach Giorgio Gerbaldi hanno esibito la loro voglia di crescere e di scrivere pagine in questo sport, di fronte agli osservatori del Cio, che stanno evidentemente valutando anche il football americano, come sport olimpico del futuro.

Il racconto della partita (fidaf.org)

Una sfida tra Davide e Golia in campo, tra l’Italia e gli Usa e in fondo si è dimostrata una partita ad armi pari, con l’Italia che mette per prima punti sul tabellone con Jared Gerbino, che riceve il primo dei 6 lanci perfetti in endzone che Luke Zahradka eseguirà nell’arco dell’incontro. La trasformazione, però, non riesce (e questo, purtroppo, sarà il leit motiv della serata per i colori azzurri) e due minuti dopo gli Stati Uniti raggiungono e poi superano con la conversione da due punti l’Italia: 8-6. L’attacco italiano risponde subito nel drive successivo, questa volta con Tamsir Seck, prova a pareggiare i conti con un extra point dalle 10 yard, ma di nuovo il tentativo non va a buon fine: 8-12. Prima dell’intervallo, ancora due segnature a testa per Stati Uniti e Italia, rispettivamente con Bruce Mapp e Ladderick Smith (che segnano e trasformano sempre da due punti, scambiandosi i ruoli) da una parte, e Gianluca Santagostino dall’altra: 24 a 24 e si va alla pausa di metà partita.

Si riparte nel terzo periodo e sono gli americani a segnare per primi con Laval Davis, con la solita letale ed immancabile trasformazione da due punti, di Darrel Doucette. Gerbino riporta sotto l’Italia, tenuta però a due punti di distanza per un’altra conversione sbagliata degli Azzurri. Il duello continua: Doucette segna con una corsa e poi trasforma ancora da due punti (38-30), poi il gioco-break degli americani, che intercettano Zahradka, restituiscono l’ovale alla propria offense e raddoppiano il vantaggio con Bruce Mapp e Johhny Rembert (conversione da 2, la quinta a buon fine su 6 tentate!): 46 a 30. Gli Azzurri, però, non si arrendono, onorando fino alla fine questa splendida e storica finale per il flag mondiale e chiudono pareggiando i conti per numero di TD segnati, grazie alla ricezione di Gerbino che fissa il punteggio sul 46 a 36. E’ tutta qui la differenza tra queste due straordinarie squadre, in quei 10 punti frutto delle trasformazioni che hanno garantito agli USA di tenere a distanza un’Italia mai doma, bellissima e coraggiosa.

Dopo il titolo europeo vinto lo scorso novembre dalla Nazionale Tackle, oggi un altro Blue Team è entrato di diritto nella storia del nostro sport:

Luke Zahradka

Mark Andrew Simone

Jared Lee Gerbino

Tamsir Seck

Gianluca Santagostino

Riccardo Petrilli

Gerardo Frazzetto

Matteo Galante

Lorenzo Scaperrotta

Giuseppe Della Vecchia

Flavio Piccinni

Matteo Mozzanica

Head Coach: Giorgio Gerbaldi

Offense Coordinator: Giuseppe Strano

Defense Coordinator: Enrico Leonardi

General Manager: Fabio Tortosa

Team Manager: Alessandro Zarbo

Medico: Cristian Perez

Fisioterapista: Marcello Manocchio

(foto@fidaf.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.