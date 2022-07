Ardea, si insedia il nuovo Consiglio comunale: il sindaco Cremonini presta giuramento

Ardea – Si è insediato ieri , 15 luglio 2022, il nuovo Consiglio comunale di Ardea. Dopo la votazione all’unanimità riguardo alla convalida degli eletti, il sindaco Maurizio Cremonini ha prestato giuramento e ha poi rivolto un messaggio alle tantissime persone che hanno gremito l’Aula Consiliare “Sandro Pertini”, oltre che a tutta la cittadinanza di Ardea, non prima di aver inviato un saluto e un pensiero a Mario Savarese, suo predecessore.

“In questa Aula così gremita, oggi sono particolarmente orgoglioso ed emozionato – ha esordito il Sindaco -. A tutti i Consiglieri chiedo la massima collaborazione, affinché possiamo riuscire a condurre la nostra Città a livelli di qualità ottimi. Oggi abbiamo carenze in igiene, sicurezza e soprattutto nella vivibilità: dobbiamo risolvere queste criticità. L’appello che faccio a tutti è di impegnarci al massimo per riuscire a migliorare e a raggiungere i tanti obiettivi che ci stiamo ponendo e quelli illustrati in campagna elettorale. All’opposizione chiedo l’opportuno controllo e la collaborazione».

Al termine del suo intervento, il Sindaco ha spiegato i motivi che non hanno portato a presentare la nuova Giunta in questa assise: “Mi scuso con la cittadinanza, ma purtroppo le problematiche collegate con i contagi da Covid non ci hanno consentito di effettuare un confronto aperto. Tra noi non c’è alcun problema, ma dobbiamo valutare tutte le ipotesi per mettere in piedi una squadra che ci permetta di lavorare egregiamente”.

