Fiumicino – “E’ molto forte l’attenzione di questa Amministrazione per il Lungomare. Dopo la sostituzione completa di tutti i punti luce ammalorati dalla salsedine, si prosegue il restyling del Lungomare della Salute“. Lo annuncia in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Il lungomare è di fondamentale importanza per Fiumicino – commenta l’assessore – ed il mio ufficio si sta impegnando, insieme all’Amministrazione tutta, per renderlo sempre più piacevole ai residenti e a chiunque venga a passare una bella giornata sulle nostre spiagge“.

Foto 3 di 6











“Più luce dunque, pali tutti riverniciati, manto stradale ripristinato, segnaletica rifatta nelle scorse settimane, eventi sportivi , e il tutto servito interamente da fibra ottica veloce, – conclude Caroccia – per portare Fiumicino sempre di più ad essere una Città del futuro“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link