SITUAZIONE. Nel corso del fine settimana l’anticiclone africano manterrà i suoi massimi barici sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo parzialmente anche l’Italia. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile sullo Stivale, il caldo sarà piuttosto intenso ma non come sta già avvenendo sugli stati sudoccidentali del Continente, alle prese con un’ondata di caldo eccezionale. Sabato sono previste punte di 35/37°C sulla Val Padana, zone interne del Centro Italia e delle isole maggiori, anche 38°C sul Foggiano. Domenica qualche grado in meno al Nord ma con clima sempre rovente, poche variazioni altrove se non un leggero ulteriore aumento sulle centrali tirreniche. E’ atteso però anche il passaggio di qualche locale rovescio o temporale sabato sulle Alpi orientali, domenica su tratti della dorsale appenninica, comunque di breve durata.

METEO SABATO 16 LUGLIO. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale potrà nuovamente formarsi sul settore dolomitico tra Trentino, Alto Adige, Cadore, Carnia, Giulia e localmente sulle Prealpi orientali, con alcuni sconfinamenti serali ad alto Veneziano e pianura friulana, in esaurimento entro la notte. In particolare, al Nord: Continua il dominio anticiclonico seppur con qualche infiltrazione d’aria più fresca in grado di causare la formazione di temporali entro sera, tra Veneto e FVG. Sereno altrove. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36.

Al Centro: Tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Isolata variabilità diurna in Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 33 e 37. Al Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime comprese tra 31 e 35.

METEO DOMENICA 17 LUGLIO. Possibilità di isolati fenomeni nel pomeriggio su Alpi Marittime, Prealpi venete, Appennino tosco-emiliano occidentale, dorsale laziale-abruzzese e calabrese, in rapido esaurimento serale. in particolare, al Nord: Tempo stabile e con sole prevalente, ad eccezione di nubi basse entro mattino sulla Valpadana, e isolata instabilità diurna su Prealpi e Alpi Marittime. Temperature in lieve calo, valori entro i 34. Al Centro: Cielo sereno su tutto il territorio, salvo addensamenti in Appennino associati a locali temporali. Temperature stabili, massime comprese tra 35 e 37. Al Sud: Prevalenza di sole su tutte le Regioni, salvo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore diurne. Temperature in aumento, massime entro i 36.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo qualche timido e temporaneo annuvolamento diurno lungo l’Appennino. Clima molto caldo, con temperature massime entro i 36-38°C nell’entroterra, specie su Frusinate, Valle del Tevere, Umbria e Toscana orientale. Valori più contenuti lungo le coste, entro i 29 – 31°C, ma con clima molto afoso. Venti a regime di brezza termica a tratti moderati lungo le coste. Mare da quasi calmo a poco mosso.

DOMENICA: giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locale variabilità diurna sui settori appenninici toscani e laziali, associata a brevi acquazzoni o isolati spunti temporaleschi; fenomeni più vivaci tra Appennino frusinate e Appennino abruzzese occidentale. Temperature massime in ulteriore aumento, caldo intenso con punte di 37-38°C nell’entroterra, locali picchi di 39°C tra Valle del Tevere e Ternano. Venti a regime di brezza sui settori occidentali, da Nordest moderati nell’entroterra. Mare poco mosso

Commento del previsore Lazio

Nuova decisa espansione dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale, a favore di giornate con tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locale instabilità temporalesca in Appennino (domenica) specie tra Frusinate e Aquilano. Temperature massime in aumento, specie nell’entroterra; entro domenica previste punte di 36-37°C, con locali picchi di 38-39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo in ulteriore aumento (in particolare nei valori minimi e per quanto concerne l’afa serale-notturna su coste e Metropoli) previsto nei giorni successivi, ossia entro il 24 luglio.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.