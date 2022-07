Tarquinia – Momenti di paura a Tarquinia, dove intorno alle 05:20 di questa mattina, 16 luglio 2022, un’auto è finita in un canale di scolo stradale con a bordo 4 giovanissimi, tre ragazze ed un ragazzo all’incirca sui 20 anni, sulla Strada Provinciale 4 quasi all’altezza dell’incrocio con la strada della Sugarella.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Tarquinia, che ha provveduto ad estricare la vettura, sollevarla e ad estrarre dal veicolo i due giovani che viaggiavano sui sedili posteriori. La conducente e l’altra persona che viaggiavano sui sedili anteriori, invece, si trovavano già fuori dall’auto.

Foto 2 di 2



L’auto proveniva dalla direzione di Montalto di Castro, ma le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e 3 ambulanze 118, alle quali si è aggiunto l’elisoccorso per trasportare d’urgenza uno dei due giovani estratti dalla vettura. Sono molto gravi, infatti, le condizioni delle persone che viaggiavano dietro, ma tutti i ragazzi sono stati comunque trasportati in ospedale per le dovute medicazioni.

