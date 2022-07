Roma-Lido, i cantieri delle stazioni di Acilia Sud e Tor di Valle “pronti” a riaprire

Ostia – Potrebbero ripartire in autunno i lavori per l’ultimazione della stazione di Acilia Sud e la ristrutturazione di quella di Tor di Valle. Poi sarà la volta di Giardino di Roma e Mezzocammino.

E’ quanto emerso nel corso della commissione congiunta Mobilità del Municipio X e di Roma Capitale – convocata venerdì -, durante la quale sono intervenuti anche i vertici di Cotral, Astral e dell’omologo assessorato regionale.

“Le notizie emerse – ha commentato Giovanni Zannola, che presiede la commissione capitolina – sono confortanti, dagli investimenti per l’ammodernamento delle stazioni al ripristino dei cantieri di Tor di Valle e Acilia Sud nei prossimi mesi fino all’inserimento delle fermate Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino nelle opere giubilari”.

“In questo momento – ha continuato il consigliere dem -, come molte cittadine e cittadini sanno, la linea a livello infrastrutturale non è all’altezza delle necessità, ma oggi abbiamo la certezza che nel 2023 sarà totalmente riammodernata e dotata di tutti i comfort e gli strumenti tecnologici necessari per garantire una qualità del viaggio all’altezza delle esigenze dei pendolari”.

Intanto, nei giorni scorsi sono partiti i lavori per l’elettrificazione del tratto compreso fra Cristoforo Colombo e Ostia antica. Il cantiere – che ha già reso necessaria, non senza polemiche e proteste da parte degli utenti, l’interruzione anticipata del servizio (con ultime corse complete alle 20 da Cristoforo Colombo e alle 19.18 da Piramide e la successiva attivazione delle navette sostitutive) – durerà circa novanta giorni.

Dopodiché, ha illustrato Zannola, “seguiranno altri quattro cantieri che insisteranno sempre sulla Metromare: il primo riguarderà il potenziamento delle sotto stazioni elettriche, il secondo il rinnovo dell’armamento di tutti i 28 chilometri di linea. il terzo il rinnovo e il potenziamento della linea di contatto e l’ultimo la realizzazione del nuovo sistema di controllo centralizzato del traffico e lo spostamento degli impianti per la trazione elettrica da Garbatella ad Acilia”.

Nel frattempo il presidente della commissione municipale, Leonardo Di Matteo, ha annunciato che si continuerà “a lavorare insieme alla Regione per limitare i disagi causati dai lavori ai nostri concittadini“: “In previsione di settembre – spiega -, quando il numero dei passeggeri aumenterà in maniera esponenziale con il rientro a lavoro, cercheremo di capire se sia possibile effettuare altre corse complete da Piramide a Colombo dopo l’orario attuale delle 19.18″.

Il primo giorno di lavori, assicura Di Matteo, “ero presente alla stazione di Acilia e, nonostante il numero elevato di utenti che raggiungevano i bus sostitutivi, tutto si è svolto in modo regolare“.

Bisognerà aspettare settembre, però, per un nuovo aggiornamento sul futuro della Roma-Lido. “La commissione congiunta – annunciano Zannola e Di Matteo – verrà riaggiornata nel mese di settembre, facendo il punto della situazione del servizio della Roma-Lido, degli impianti di traslazione e delle opere strutturali che devono ripartire, come i lavori della stazione di Acilia Sud e Tor di Valle, e quelle che devono essere ancora realizzate, come le stazioni di Giardino di Roma e Mezzocammino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link