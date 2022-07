Roma, spacciavano cocaina davanti ad un Fast Food: traditi dal viavai di giovani

Roma – I carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città eretina, con l’impiego anche dei Reparti Speciali dell’Arma, per controllare il rispetto della normativa di tutela della antisofisticazione e salute alimentare. Al termine del servizio 2 persone sono state arrestate, 4 denunciate e sono state eseguite ispezioni nelle attività commerciali.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato due cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi mentre “utilizzavano” la piazzola di sosta di un noto fast food come piazza di spaccio. I carabinieri, infatti, hanno accertato che, a tarda sera, erano fermi a bordo di un’autovettura e venivano avvicinati da numerosi giovani. Il viavai ha insospettito i militari che hanno deciso di eseguire un controllo che ha permesso di rinvenire oltre 10 dosi di cocaina confezionate e alcune centinaia di euro, provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione nell’abitazione in uso ai due ha permesso anche di sequestrare 2 panetti di cocaina, del peso complessivo di 1 kg, circa 20.000 euro in contanti, oltre a numerosi bilancini e materiale per il confezionamento.

Sentito il PM di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli sono così scattate le manette per i due – un 33enne e un 25enne – e la successiva traduzione presso il carcere di Rebibbia in attesa delle determinazioni dalla Procura della Repubblica di Tivoli.

Altre due persone sono invece state sorprese con alcune dosi di hashish in due distinte zone del centro storico e sono state deferite a piede libero.

I carabinieri della Stazione di Monterotondo, invece, unitamente ai colleghi del NAS di Roma hanno sanzionato, per 1.000 euro, un supermercato di una nota catena di distribuzione alimentare per carenze igienico sanitarie nei locali dedicati a spogliatoio del personale dipendente. Ispezionato anche un ristorante dove sono state elevate contravvenzioni per 2.000 euro non avendo la titolare attivato correttamente il manuale di autocontrollo (HACCP) e aver inoltre utilizzato un locale spogliatoio con carenze strutturali ed igienico sanitarie.

Complessivamente i Carabinieri di Monterotondo hanno controllato 137 veicoli, 146 persone ed elevato 6 contravvenzioni al CDS.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link