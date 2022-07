Sub scomparso nel mare di Ladispoli: dopo 24 ore di ricerca nessun esito

Ladispoli – Ieri un settantenne pescatore subacqueo è stato dato per disperso a largo della località Torre Flavia, nei pressi delle cosiddette Secche di Flavia, nel comune di Ladispoli. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi.

Nelle ricerche, condotte sotto il coordinamento della Sala Operativa del Centro di soccorso regionale della Direzione

Marittima di Civitavecchia, sono impegnate unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera e dell’Aeronautica Militare e via terra da personale della Guardia Costiera e della Protezione Civile. A distanza di poco più di 24 ore dalla scomparsa, però ancora nessun esito.

Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore con l’impiego di mezzi navali e, successivamente, dalle prime ore della giornata di domani le unità navali saranno affiancate dai mezzi aerei della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco che sorvoleranno il tratto di mare interessato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link