Notte di sangue ad Anzio: lite degenera, 25enne muore accoltellato

Anzio – Un giovane di 25 anni è stato ucciso nella notte ad Anzio, colpito da una coltellata nella zona della movida, a riviera Mallozzi, secondo una prima ricostruzione al termine di una lite. Sulla vicenda indaga la Polizia del commissariato di Anzio, sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è un pugile di Aprilia. Si indaga per cercare di capire le cause della lite e rintracciare l’assassino. Il ragazzo è morto nel trasporto verso l’ospedale.

