Nuoto, gli Assoluti con i big mondiali a Ostia dal 19 al 21 luglio

Ostia – Tutti sui blocchi. Fischio d’inizio martedì 19 luglio alle 10.00. Quattrocentoquarantasei atleti, 233 maschi e 213 femmine, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara.

Sono questi i numeri importanti degli Assoluti Herbalife di nuoto, in programma al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia dal 19 al 21 luglio, e che rappresentano l’ultimo test in vista degli Europei di Roma 2022 e l’occasione per completare la squadra Nazionale azzurra per la rassegna continentale. In acqua praticamente tutti i big azzurri protagonisti ai recenti Mondiali di Budapest, ad eccezione del campione del mondo e vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri che proseguirà la preparazione in altura.

Programma e Tv. Le gare si svolgeranno a serie con quelle minori dalle 10.00 del mattino e quelle veloci, trasmesse in diretta su Rai Sport +HD, dalle 17.30. (federnuoto.it)(foto@Staccioli/DeepBlueMedia)

