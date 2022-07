“Palidoro: strade pericolose, degrado e immondizia”: la denuncia di un residente

Fiumicino – “Vi scrivo per porre attenzione su alcuni punti critici che riguardano la zona nord del comune, precisamente a Palidoro“. Inizia così la lettera a firma di Tafi Ugo, cittadino di Palidoro, che allega quattro foto alla sua missiva: “Le prima foto riguarda una discarica a cielo aperto nel parcheggio della stazione. Sono anni che l’immondizia occupa diversi posti inutilizzabili dai pendolari. Forse una telecamera e una recinzione può risolvere la situazione?”.

“Sempre sulla stessa via della Stazione di Palidoro, trafficata tutto il giorno da migliaia di macchine, poiché preferita a via Aurelia, la strada si presenta con asfalto divelto e un canneto che occupa gran parte della carreggiata, creando pericolo ai pedoni e biciclette che giornalmente vi transitano. Forse un marciapiede potrebbe risolvere il problema?”, aggiunge

“Ultima situazione, e non meno importante, sulla via Aurelia: incrocio pericolosissimo a Torrimpietra, dove giornalmente ci sono incidenti. Specialmente d’estate la situazione diventa assai pericolosa nell’attraversare questo incrocio. È stata fatta la rotonda ad Aranova ultimamente, perché non farla anche qui? Grazie per l’attenzione”, conclude.

Firmato Tafi Ugo

