Stretta sulla movida in riva al mare: multe e sanzioni da Civitavecchia a Nettuno

Roma – Anche questo fine settimana la Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha programmato una serie di controlli interforze, ad ampio raggio, che hanno interessato, oltre ai quartieri della Capitale, anche e soprattutto il litorale romano.

A Nettuno il servizio straordinario di controllo del territorio, che da molti week end interessa tutta la zona del centro storico, effettuato dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con riguardo soprattutto al rispetto delle ordinanze sindacali emesse per il periodo estivo nelle zone della movida.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona centrale per prevenire la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, con controlli e frequenti passaggi sulle vie interessate da affluenza di avventori. Sono stati, pertanto, sottoposti a verifica 15 esercizi commerciali, 81 persone e 13 vetture.

A Ladispoli gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un italiano per resistenza a Pubblico Ufficiale e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Insieme poi agli agenti della Polizia Locale Ladispoli e Cerveteri, i poliziotti del commissariato Ladispoli hanno controllato 85 persone, di cui 33 straniere e 25 con precedenti, e 5 esercizi commerciali, di cui uno è stato contravvenzionato per somministrazione di bevande alcoliche ad un minorenne.

A Civitavecchia, invece, il controllo interforze ha visto impegnati gli agenti del commissariato locale e della Questura, personale della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno sottoposto ad accertamenti 102 persone, di cui 7 straniere; 42 veicoli sono stati controllati di cui 4 contravvenzionati al codice della strada e 2 sottoposti a fermo amministrativo; 3 esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande sono stati sottoposti a verifiche che hanno portato a due sanzioni per mancata esposizione di prezzi.

