Al Rome Marriot Park Hotel arriva il Pool Party più grande d’Italia con una giornata di musica in piscina

Wet Nation, l’organizzazione specializzata in feste in piscina, debutta a Roma e annuncia il pool party più bagno d’Italia presso l’esclusiva cornice del Rome Marriott Park Hotel. L’appuntamento è per il prossimo sabato 2 luglio all’esterno dell’hotel più grande d’Europa e sarà dedicato ad un pubblico giovane under 35.

Nove ore di bagni, musica e relax che inizieranno dalle 15.00 e termineranno alle 24.00. A far ballare i ragazzi ci penseranno vari DJ che, alternandosi, proporranno musica dance, reggaeton e tech-house per accontentare tutti i gusti.

Gli ospiti potranno quindi godere di un’intera giornata in piscina sui lettini o all’ombra degli alberi, fare il bagno a ritmo di musica e godere del rinomato catering Marriott per tutto ciò che riguarda l’experience food & drink. Non mancheranno poi fuochi d’artificio e una speciale animazione dai migliori club di Italia.

Terminata la serata, le camere dell’hotel saranno disposizione ad un prezzo convenzionato per vivere un’esperienza definitiva fino alla mattina del giorno successivo.

I ticket per l’accesso all’evento Wet Nation partono da 19€ e possono essere acquistati online sul sito ufficiale dell’organizzazione fino ad esaurimento: www.wetnation.it

