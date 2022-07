Fiumicino – La guerra in Ucraina continua con decine di morti ogni giorno e di conseguenza seguita la grande raccolta di medicinali e generi sanitari effettuata dai generosi amici del gruppo “Farmacisti per L’Ucraina”.

Un efficientissimo sodalizio, che opera ad Aranova e nel territorio di Fiumicino, ha posto nelle farmacie aderenti all’iniziativa un grande cesto all’interno delle varie strutture ove i cittadini e clienti delle farmacie possono donare farmaci di ogni genere purchè non scaduti.

Una volta raccolti tre, quattro o cinque scatoloni l’efficiente dott. Fabio Perosi, farmacista di Aranova e coordinatore della magnifica idea, chiama l’associazione I Due Lioconi il cui presidente, il dott. Patrizio Pavone, si reca subito a ritirare i vari carrelli pieni di ogni genere sanitario e li porta a volte presso la “Misericordia” di Fiumicino e a volte presso la chiesa di santa Sofia, sulla via Boccea, a Roma, dove solerti volontari prendono il prezioso carico per poi mandarlo, assieme ad altri quintali di vestiti, alimentari, medicine ed attrezzature per disabili , con vari autotreni, in Polonia e di li in Ucraina.

“Una iniziativa lodevolissima, – spiega Patrizio Pavone -, che fa onore agli italiani che sono sempre pronti a stringersi accanto alle popolazioni che soffrono. Anche se la guerra è passata in secondo piano rispetto alle tante notizie sui telegiornali – resta una gravissima emergenza che durerà purtroppo con conseguenze che non finiranno presto, e vale la pena di ricordare a tutti che presso le farmacie della nostra città continua la raccolta dei farmaci, pannolini, siringhe e quanto altro possa essere necessario per aiutare quella povera gente”.

