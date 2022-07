Europei di calcio femminile, l’Italia eliminata dal Belgio

Manchester – Finisce il sogno dell’Italia agli Europei 2022. Le azzurre di Milena Bertolini lasciano la competizione dopo la partita persa con il Belgio per 1 a 0.

Serviva una vittoria alla Nazionale femminile di calcio per proseguire il viaggio. Dopo aver perso all’esordio con la Francia e poi a seguito del pareggio arrivato con l’Islanda, stasera le azzurre avrebbero dovuto acquisire tre punti preziosi per accedere ai quarti, secondo la posizione in classifica nel girone D.

Niente da fare. L’Italia ha cercato il gol nel primo tempo con Girelli, Bonansea e Giuliano senza siglare la rete che avrebbe probabilmente cambiato le sorti del match. Nel secondo tempo è arrivato il gol delle avversarie che ha allontanato le donne del calcio azzurro dal sogno europeo. Dopo il gol di De Caigny, Girelli ha preso una dolorosa traversa che ha negato il pareggio all’Italia.

Non è servito a nulla il forcing fino alla fine. Le azzurre sono state eliminate dal Belgio: “Abbiamo perso una partita che non abbiamo meritato di perdere – ha commentato con amarezza la Ct Bertolini – Questa sera le ragazze quello che avevano hanno dato. Avremmo potuto meritare qualcosa di più. Quello che è mancato forse è la tranquillità, ma stasera le ragazze hanno giocato e hanno fatto bene. È stata un’esperienza per noi importante che ci farà crescere e ci farà diventare più forti. Voltiamo pagina cercando di non ripetere gli errori, analizzando le cose negative e facendo tesoro di quelle positive”.

Il tabellino di Italia-Belgio 0-1 (0-0 pt)

RETI: 4’ st De Caigny (B)

ITALIA (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo (1’ st Bonfantini), Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi (35’ st Cernoia), Simonetti (23’ st Giacinti), Rosucci (13’ st Caruso), Giugliano; Bonansea; Girelli (36’ st Sabatino). A disp.: Schroffenegger, Durante, Gama, Filangeri, Lenzini, Galli, Piemonte. C.t. Bertolini

BELGIO (4-3-3): Evrard; Vangheluwe (21’ st Delacauw), Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman (47’ st Missipo), Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont (14’ st Minnaert), Eurlings (21’ st Deloose), Wullaert. A disp.: Lemey, Lichtfus, Van Kerkhoven, Wijnants, Vanmechelen, De Neve, Tison. C.t. Serneels

Arbitro: Ivana Martinčić (Croazia)

Ammonite: Boattin

(foto@Nazionale Femminile di Calcio-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.