Il Papa tuona contro siti web “tossici” e fake news: “Serve una nuova cultura dei media”

Città del Vaticano – Una nuova cultura dei media per far rete allo scopo di combattere l’odio e le fake news che circolano sui media: è quello che chiede Papa Francesco in un messaggio inviato ai partecipanti al Signis World Congress 2022, che si svolgerà presso la Sogang University di Seoul dal 15 al 18 agosto 2022 sul tema “Pace nel mondo digitale”.

“La rivoluzione digitale dei media degli ultimi decenni si è dimostrata un mezzo potente nell’alimentare la comunione e il dialogo all’0interno della famiglia umana – spiega il Pontefice -. Infatti nel corso dei mesi del lockdown dovuto alla pandemia abbiamo avuto modo di vedere chiaramente come i media digitali fossero in grado di metterci insieme, non solo diffondendo informazioni di carattere essenziale, ma anche gettando ponti verso chi era solo o isolato e, in molti casi unendo intere famiglie ed intere comunità ecclesiali in preghiera e adorazione”.

Allo stesso tempo, “l’uso dei media digitali e specialmente dei social ha sollevato un certo numero di questioni serie dal punto di vista etico che invano un giudizio saggio e di discernimento da parte dei comunicatori e di tutti coloro che hanno a cuore l’autenticità e nella qualità delle relazioni umane”.

“Talvolta, e in alcuni luoghi, i siti dei media sono divenuti luogo di tossicità, di espressioni di odio e fake news. Nell’affrontare questa sfida Signis può svolgere un ruolo importante grazie alla educazione ai media al creare una rete di media cattolici e al controbattere alle bugie e alla disinformazione – aggiunge Bergoglio -. Vi incoraggio a perseverare in questi sforzi, dando particolare attenzione al bisogno di assistere la gente, specialmente i giovani, nello sviluppare un forte senso critico, nell’imparare a distinguere il vero dal falso, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, il bene dal male, e nell’apprezzare l’importanza del lavorare per la giustizia, la concordia sociale, il rispetto per la casa comune”.

“Vi incoraggio altresì a considerare le molte comunità che in questo mondo restano escluse dallo spazio digitale, e a fare dell’inclusione digitale una priorità del vostro progetto. Facendo ciò darete un importante contributo alla diffusione di una cultura di pace basata sulla verità del Vangelo”, conclude il Papa.

