La promessa di Gualtieri: “Tra una settimana l’emergenza rifiuti a Roma sarà superata”

Roma – “Ho il dovere di spiegare ai cittadini che se va a fuoco e diventa non utilizzabile l’impianto più grande che tratta 8.000 tonnellate di rifiuti a settimana, è chiaro che una parte di essi, finché non si trovano sbocchi alternativi, rimangono sulle strade. Stiamo lavorando con il massimo impegno proprio per superare questa situazione”. A dirlo ai microfoni di Radio Rtl 102.5 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sottolineando che “tra una settimana penso che l’emergenza sarà superata”. “Con l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino abbiamo già cominciato a collaborare. Ho presentato con lui una mostra e mi ha dato una mano per un autobus con realtà 3D. Ci sentiamo e lo chiamerò presto per continuare il nostro confronto”, ha detto ancora Gualtieri. (fonte Adnkronos)