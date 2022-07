Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La saccatura atlantica è intenzionata a muoversi progressivamente verso levante, spingendo in una prima fase l’anticiclone africano verso il nord Europa, poi in un secondo momento anche verso l’Europa centro orientale ed a questo punto entreremo in gioco anche noi. Quando? La fase più calda probabilmente non prima di mercoledì ma con caldo in contenuta intensificazione già a inizio settimana soprattutto sulle regioni più occidentali. La vera fiammata al momento sembrerebbe iniziare tra i giorni 21 e 22 proprio in corrispondenza dell’ingresso astronomico del sole nel segno del Leone, i fatidici giorni del Solleone, quelli più caldi dell’anno. E non sembra che il clima voglia tradire le statistiche, le temperature massime potrebbero infatti raggiungere valori ragguardevoli su molte se non tutte le città della Val Padana con punte massime di 40°C o localmente anche di 41°C.

METEO LUNEDI’ 18 LUGLIO. Al Nord: Prevalenza di sole su tutte le Regioni, salvo innocui addensamenti sull’arco alpino; isolati temporali sulle Alpi Marittime. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36. Al Centro: Soleggiato per l’intera giornata su tutte le regioni. Temporanei annuvolamenti in Appennino, ma senza piogge. Temperature massime tra 32 e 37, più basse lungo l’Adriatico. Al Sud: Cielo sereno su tutte le regioni per l’intera giornata, salvo per nubi sparse in Appennino. Temperature in aumento, massime comprese tra 32 e 36.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: ancora una giornata stabile e ampiamente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata da cieli sereni e caldo intenso; previste temperature massime sin verso i 36-38°C nell’ immediato entroterra, con isolate punte di 39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Grossetano. Temperature in aumento anche sui settori costieri, con valori prossimi i 32 – 34°C e afa ben presente nelle ore serali e nottturne. Venti a tratti moderati, da Ovest-Nordovest su coste e sub-coste, da Nordest nell’entroterra. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nuova decisa espansione dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale, a favore di giornate con tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locale instabilità temporalesca in Appennino (domenica) specie tra Frusinate e Aquilano. Temperature massime in aumento, specie nell’entroterra; entro domenica previste punte di 36-37°C, con locali picchi di 38-39°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo in ulteriore aumento (in particolare nei valori minimi e per quanto concerne l’afa serale-notturna su coste e Metropoli) previsto nei giorni successivi, ossia entro il 24 luglio.

