Momenti di paura a Ladispoli: le fiamme avvolgono una baracca

Ladispoli – Momenti di paura questo pomeriggio, 18 luglio 2022, a Ladispoli, dove la squadra boschiva dei Vigli del Fuoco di Cerveteri si è recata in via dei Tarquini per un incendio di sterpaglie, le cui fiamme hanno raggiunto una baracca che è stata invasa dal fuoco.

Il tempestivo arrivo dei Vigli del Fuoco ha limitato i danni provocati dall’incendio, le cui cause sono ancora da accertare e, soprattutto, ha evitato che le fiamme raggiungessero i numerosi camper parcheggiati nelle immediate vicinanze. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa 2 ore, dopodiché i Vigli del Fuoco hanno riportato in sicurezza la zona coinvolta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link