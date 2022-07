Fiumicino – “La notizia dell’abbattimento di un nido che era stato costruito e ospitava delle rondini presso un noto supermercato di Focene non può passare inosservata”. A parlare, dopo la denuncia fatta da un residente tramite il nostro quotidiano (leggi qui), è l’assessore ai Diritti degli animali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“Le rondini e la fauna selvatica in generale è considerata patrimonio indisponibile dello stato – precisa Colonna -. Una legge dello Stato che, evidentemente, alcune persone incivili ignorano, ne tutela la sopravvivenza e punisce chiunque catturi o uccida fauna selvatica e chiunque prelevi le uova o distrugga i nidi. Le sanzioni economiche sono molto alte ed è previsto anche l’arresto”.

di 8 Galleria fotografica Nidi di rondine a Focene









“Tutelare la fauna selvatica significa tutelare l’ambiente – conclude Colonna -. Ogni specie selvatica ha un ruolo importantissimo nel mantenimento dell’ecosistema e le rondini non sono da meno. Gli effetti dell’incuria che per decenni la società ha avuto nei confronti dell’ambiente sono sotto gli occhi di tutti e compromettono la vita quotidiana di ognuno di noi. Penso, a esempio, alla siccità di queste settimane. Invito chiunque abbia notizia o sia testimone di episodi come quello del nido di rondini abbattuto a Focene a chiamare immediatamente le forze dell’ordine, la Polizia Locale o la Guardia Zoofila”.

