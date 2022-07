Piano Particolareggiato Aranova, il TAR boccia l’Amministrazione. Severini: “Urge variante”

Fiumicino – Il Piano Particolareggiato di Aranova va rivisto ed attuata subito la variante. A dirlo non siamo solo noi, ma a parlare è il Tar che ha “bocciato” l’Amministrazione, accettando i ricorsi presentati dai proprietari di alcune aree ricomprese all’interno del perimetro del Piano. La motivazione? Sono stati ritenuti violati i principi urbanistici sui quali si fonda lo stesso Piano”. A dichiararlo, in una nota, stampa è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

“L’aver accolto tutti questi ricorsi sta provocando gravi impedimenti urbanistici – spiega il Capogruppo – e, perché no, la realizzazione di opere pubbliche a scomputo che porterebbero all’attuazione di interventi per la messa in sicurezza del comprensorio di Aranova. Visto che i Piani attuativi, relativi alle zone di Passoscuro e Fregene sono stati giustamente oggetto di variante urbanistica, allo scopo di superare le problematiche sorte e migliorare le previsioni edificatorie, chiediamo che la stessa soluzione, conformemente a quanto stabilito dal Tar del Lazio, venga adottata anche per Aranova. L’unica soluzione è avviare l’iter in tempi brevi, proponendo una variante a tale Piano”.

“Per questo motivo ho già protocollato una mozione urgente in data 11 Luglio, che impegna il Sindaco e la Giunta. Giungiamo a questa conclusione a seguito di un precedente chiarimento su questa questione, chiesto proprio agli uffici competenti nel mese di marzo 2022. Auspichiamo che l’iter urbanistico per la variante al Piano Particolareggiato sia avviato il prima possibile e in modo conforme a quanto stabilito dal Tar“.

