“Scempio a Fregene: marciapiedi ostaggio di erbacce e parcheggi selvaggi”

Fiumicino – “Questa è la situazione dei marciapiedi a Fregene, da via della Veneziana verso via Marotta, ma chiamarli così è un eufemismo“. Inizia così la segnalazione, con tanto di foto, giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Fregene, Stefano Comedini, che denuncia lo scempio in cui si trovano i marciapiedi della celebre località balneare del litorale romano. Un pessimo biglietto da visita per romani e turisti che, soprattutto in queste settimane di caldo corrono al mare per trovare riparo dalla canicola. “Per fare una passeggiata bisogna camminare in mezzo alla strada perché i marciapiedi sono usati come parcheggi e quei pochi pezzi liberi dalle macchine sono infrequentabili perché occupati da erbacce alte e incolte – spiega Stefano -. Siamo così costretti a camminare sulla strada, che è via Castellammare, dove le macchine non vanno certo piano. Speriamo che prima o poi qualcuno si interessi anche a Fregene Sud”.

