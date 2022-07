Voucher centri estivi a Pomezia: 710 famiglie ammesse al contributo economico

Pomezia – Sono 710 le famiglie che quest’anno usufruiscono del contributo economico per le rette dei centri estivi. Il contributo integrativo sarà erogato per il periodo dal 13 giugno 2022 al 2 settembre 2022, fino a un massimo di quattro settimane ed è riconosciuto ai minori fino ai 17 anni.

“Rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiato il numero delle famiglie che si sta avvalendo dei voucher centri estivi. – sottolinea il sindaco Adriano Zuccalà -. Un aumento della platea dei beneficiari che conferma il nostro impegno a sostegno delle famiglie, nel conciliare vita familiare e lavoro nel periodo estivo. Parliamo di un aiuto economico importante per i genitori che con le vacanze scolastiche dovranno fare i conti con spese aggiuntive per l’assistenza dei propri figli”.

“Contribuire a favorire l’accesso ai centri estivi ricreativi vuol dire stimolare i ragazzi e offrire loro esperienze di vita comunitaria – aggiunge l’assessora ai Servizi Sociali Miriam Delvecchio -. Il soggiorno dei minori in centri estivi ricreativi migliora infatti la socializzazione e la valorizzazione individuale contribuendo a prevenire il disagio giovanile. Promuove anche la conoscenza e l’esplorazione del territorio, nonché facilita l’inserimento di minori con deficit e disabilità e l’integrazione tra culture diverse”.

