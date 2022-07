Corruzione, blitz dei carabinieri a Terracina: in manette la sindaca Tintari

Terracina – Il sindaco di Terracina, Roberta Tintari, è stata arrestata oggi nell’ambito di una operazione dei carabinieri. Nei suoi confronti l’accusa è di corruzione. In base a quanto si apprende sono stati raggiunti da misure cautelari, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio comunale e due assessori.

In tutto sono 5 le persone finite agli arresti domiciliari e altre sette interdette dai pubblici uffici a seguito di una vasta operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura di Latina. L’indagine riguarda le concessioni balneari e poi in generale il settore del demanio marittimo. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolti anche altri assessori e dirigenti comunali. Cinquanta in tutto gli indagati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

