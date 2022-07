Etruria Eco Festival: il 20 agosto a Cerveteri il concerto di Franco 126

Cerveteri – A Cerveteri torna l’Etruria Eco Festival, super ospite della 16esima edizione della manifestazione Franco 126, in concerto con una tappa del “Mare Malinconia Tour”. Il cantautore romano, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, si esibirà in concerto nella location del Parco della Legnara, nel cuore del centro storico, sabato 20 agosto alle ore 21:30. Il concerto è con ingresso a pagamento: posto unico in piedi 5€, posto a sedere non numerato 10€. I biglietti si possono acquistare sulle piattaforme TicketOne e VivaTicket

“Etruria Eco Festival torna nella sua storica collocazione del Parco della Legnara e lo fa con un artista straordinario come Franco 126, uno degli artisti della nuova generazione più amato e apprezzato dai target più giovanili ma in generale dalle famiglie – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessora alle Politiche Culturali – in questi giorni sveleremo il resto del programma che oltre a lui comprenderà tanti altri volti noti dello spettacolo e della comicità italiana, pronti ad offrirci grande intrattenimento. Sei in totale le serate di Etruria Eco Festival, che avrà inizio il giorno di Ferragosto e si concluderà domenica 21”.

“Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno quando in occasione del 15esimo anniversario l’Etruria Eco Festival si è svolto sul nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi, quest’anno questa straordinaria kermesse ritorna nel Centro Storico, all’interno del Parco della Legnara e a pochi passi dalle attività commerciali della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questa è la mia prima stagione estiva da Sindaco della città e sono felice di poterla iniziare annunciando un nome così importante della musica italiana. Sebbene ci siamo appena insediati come Amministrazione, stiamo lavorando per allestire un cartellone di eventi estivi di livello assoluto, capaci di richiamare un grande pubblico anche dai Comuni limitrofi. Con l’ufficialità di Franco 126 partiamo sicuramente con il piede giusto”.

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica.

A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”.

Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records.

Sin dalla sua nascita Etruria Eco Festival è sinonimo di spettacolo, di grandi eventi e importanti nomi della musica e della comicità italiana. Negli anni, si sono alternati sul palco artisti del calibro di Caparezza, Gino Paoli e Danilo Rea, Alessandro Mannarino, Alex Britti, Max Gazzè, Loredana Bertè, Luca Barbarossa, Stadio, P.F.M. – Premiata Forneria Marconi, La Rappresentante di Lista, Negrita, Subsonica, Cristiano De Andrè, Mario Biondi, Irene Grandi, Arisa, Simone Cristicchi, Paola Turci, Coma_Cose e tanti altri.